Almanya ve AB vizesinde, Türkiye ne derse ya da ne talep ederse tersi oluyor. Sık AB’ye gidenlere, "Uzun vadeli vize verileceği" sözleri boş çıktı. Randevu alma şansı bulan öğrencilere, işadamlarına 3 günlük ya da 5 günlük vizeler verilmeye başladı.

Alman vizesi bekleme süresi ortalama 11 ayı geçip bir yılı bulurken, bu artık bir insan hakları sorunu halini aldı. Düğüne, cenazeye, iş görüşmesine ya da önemli toplantısına, randevusuna gitmek isteyenler gidemiyor. Öğrencilerin eğitimi aksıyor. Aile birleşimleri gerçekleşmiyor.

ESKİ KUYRUKLARDAN BETER

2005’ten önce, konsolosluklar önünde kuyruklar vardı ve Türk basınının ısrarları üzerine randevu sistemine geçildi. Ancak, yıllar sonra bu kez randevular karaborsanın eline geçti. Kuyruklardan daha beter bir durum doğdu.

Turlar ya da çeşitli toplu başvurularla randevuları ele geçirenler, her bir randevuyu 250 ile 5000 Euro arasında satıyor. „Altın“, „Platin“, „VIP“ randevu adı altında, iDATA’ya yönlendirilen başvurulardan paralar alınıyor. Üstelik randevu gerçekleşse bile „vize alma garantisi“ bulunmuyor.

BÜYÜKELÇİLİK TAM SESSİZ

Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği bu krizi çözemiyor. İnternet sitelerine „Yoğunluk nedeniyle uzun sürecek“ gibi, 5 yıldır tekrarlanan açıklamalar konuluyor. İki ülkenin yetkilileri de konuyu yanlış noktalardan ele alıyor ve biometrik pasaport gibi ayrıntılarla uğraşıp „Aday üye olan Türkiye’nin vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat hakkını“ arada kaynatıyor ya da tamamen unutturuyor. Yani, AB bizi yine bir şekilde kandırdı ve kendi sistemini dayatmış oldu, karşılığında da bir şey vermedi.

HER TÜRK ARTIK KAYDEDİLECEK

Biometrik pasaportlarla AB’ye giriş avantaj gibi sunulurken, bunun pasaport kuyruğunda beklemeyi azaltma ihtimalinden başka getirisi yok. Aksine, AB üyesi ülkelere girecek olan her Türk, artık sistemli olarak kaydedilecek. Bir tür, "AB fişlemesi"ne tabi olacak. Giriş- çıkış anları bilgisayarlar aracılığıyla kayda geçirilecek ve herhangi bir soruşturma olduğunda, önlerine çıkarılacak.

FİŞLEMENİN OLASI SONUÇLARI

Bu durum ülkeler arası vergi hukuku, oturma izinleri, yabancılar hukuku, iltica hakkı, siyasi ya da adli takibat, sosyal yardımlar, emeklilik hakları gibi konularda hukuki sonuçlar doğuracak. Her geçen gün AB’nin yenilikleri bu şekilde hayata geçirilirken, yıllardır Türkler’e uygulanan vizenin sertleşmesi de bununla tam bir zıtlık oluşturmaya devam ediyor.