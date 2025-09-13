Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda pazar günü final heyecanı yaşanacak. Türkiye ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak olan Almanya, son dört yılda üç madalya kazanmanın verdiği güvenle Milli Takımımızı küçümsemeye başladı.

Almanya’nın NBA yıldızı Denis Schröder, verdiği röportajda “Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonluk şansımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde ise Alman medyası, “Finali Yunanistan’la oynarız. Zorlu bir rakip geliyor” yorumlarını yapmıştı.

Finlandiya karşılaşmasının ardından tüm ihtimaller Yunanistan lehine değerlendirilmiş, Alman ekibi de hazırlıklarını Yunanistan’a karşı yapılacak bir final için sürdürmüştü.

İlk tahminleri boşa çıkan Almanlar, bu kez de Türkiye’nin şampiyonluk şansını düşük görüyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar akşamı oynanacak final maçı için Riga’ya gideceği belirtiliyor. Ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle seyahat programına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Almanya’dan ise hiçbir üst düzey politikacının karşılaşmaya katılmayacağı ifade edildi.

Şampiyonluk ödülü de netleşti. Avrupa Basketbol Birliği, şampiyon olan takımın oyuncularına kişi başı 30’ar bin Euro, ikinci olan takıma 25’er bin Euro, üçüncü olan takıma ise 20’şer bin Euro ödeme yapacak.