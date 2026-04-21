Rusya yönetimi Kazakistan petrolünün Druzhba hattı üzerinden Almanya’ya sevkiyatını 1 Mayıs itibarıyla durdurma kararı aldı.

Reuters'a konuşan üç farklı sektör kaynağı yeni ihracat takviminin ilgili ülkelere çoktan iletildiğini doğruladı.

Bu hamle Ukrayna savaşından sonra enerji rotaları tamamen değişen Berlin için yeni bir kriz senaryosu anlamına geliyor.

Orta Doğu'daki savaşın küresel arzı zorladığı bir dönemde yaşanan bu gelişme Alman yakıt piyasasını derinden sarsacak.

Özellikle Berlin ve Brandenburg bölgesindeki araçların neredeyse tamamına yakıt sağlayan Schwedt rafinerisi bu karardan doğrudan etkilenecek.

PESKOV: 'HABERDAR DEĞİLİZ'

Tesisin işlediği petrolün yüzde 17'sine denk gelen bu ham petrolün kesilmesi bölge ekonomisi için ciddi bir risk barındırıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise henüz durumdan haberdar olmadıklarını belirtti.

Peskov basın toplantısında konuyla ilgili "Bu yöndeki haberleri ve sevkiyat planındaki olası değişiklikleri en kısa sürede kontrol etmeye çalışacağız çünkü şu an elimizde konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Kazakistan'ın Almanya'ya bu hat üzerinden yaptığı petrol ihracatı 2025 yılında rekor kırarak 2 milyon tonun üzerine çıkmıştı.

Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında büyük bir artışa işaret ediyordu. Ancak bölgedeki çatışmalar ve insansız hava araçlarının boru hattına yönelik saldırıları sevkiyat güvenliğini uzun süredir tehlikeye atıyordu.