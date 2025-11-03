Birçok ülkede asansörde birkaç saniyelik yolculuk bile küçük bir“merhabayla geçer ama Almanya’da durum tam tersidir. Asansöre adım atar atmaz derin bir sessizlik başlar. Kimse konuşmaz, göz teması kurulmaz, sadece düğmeye basılır ve hedef kata ulaşılınca herkes sessizce iner. Peki Almanlar neden bu kadar sessiz?

BU SESSİZLİĞİN NEDENİ SOĞUKLUK DEĞİL ASLINDA SAYGI

Sosyolog Dr. Anke Reuter’a göre bu davranış, sanılanın aksine “soğukluk” değil, nezaket göstergesi derken, “Alman kültüründe kişisel alan çok önemlidir. Asansör, fiziksel olarak insanların birbirine en yakın olduğu ama en az iletişim kurulması gereken yerdir. Sessiz kalmak, karşı tarafın alanına saygı göstermenin bir yolu” şeklinde ifadelere yer verdi.

Yani Almanlar için sessizlik, rahatsız etmemek anlamına geliyor. Kısacası konuşmamak kabalık değil, kültürel bir nezaket biçimi.

YABANCILAR İSE ÇOĞU ZAMAN ŞAŞIRIYOR

Almanya’ya yeni taşınan birçok kişi bu alışkanlığı ilk başta benimseyemiyor. Bir kullanıcı sosyal medyada şöyle yazdı, “Asansörde ‘günaydın’ dedim, herkes yüzüme baktı. Meğer burada sessizlik kuralmış!” Zamanla bu sessizlik, yabancılar için de “rahatlatıcı bir alışkanlık” haline geliyor çünkü kimse kimseyi rahatsız etmiyor, herkes kendi alanında kalıyor.

Uzmanlara göre Almanya’da kamusal alanlarda sessiz kalmak, saygı ve düzenin bir parçası.