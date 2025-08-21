16 Ağustos’ta imzalanan ön anlaşmaya göre, Alman yatırım fonu TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbH’ye bağlı Vantage Development şirketi, Polonya’nın farklı şehirlerinde toplam 18 gayrimenkul yönetim şirketinin hisselerini satın alacak. Wrocław’da Horbaczewskiego, Jaworska, Zakładowa ve Grabiszyńska caddelerinde bulunan konut blokları bu satış kapsamında yer alıyor. Ancak Wrocław sadece bir örnek; aynı Alman yatırımcılar ülke genelinde toplam 5.300 daireyi satın alıyor. Bu yatırımın toplam bedeli ise 564 milyon euro.

TEPKİLER BÜYÜYOR: YABANCILAR BİZİ EZİP GEÇİYOR

Satışın ardından Polonya’da eleştiriler giderek arttı. Siyasi aktivist Adam Czarnecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Almanlar Wrocław’da yaklaşık 1.500 daireyi satın alıyor. Tüm apartman bloklarıyla birlikte oradaki sakinleri de kontrol altına alacaklar. Bu sadece başlangıç. Batı şirketleri çok daha büyük sermayeye sahip, kolayca Polonyalı şirketleri geride bırakıyorlar. Uygun vergilendirme getirmezsek birkaç yıl içinde elimiz kolumuz bağlı kalırız.”

POLONYA'DA YABANCI SERMAYE YÜKSELİŞTE

Alman yatırımcıların Polonya’daki hamleleri, Avrupa’daki genel trendin bir parçası olarak görülüyor. Almanya’da Hamburg, Berlin ve Münih gibi büyük şehirlerde yerel halk konut fiyatlarının yabancı sermaye nedeniyle arttığını savunuyor. Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde ise yabancıların konut satın alması yasaklanarak yerli halkın korunması hedefleniyor.

Polonya ise yabancı sermaye için giderek daha cazip bir pazar haline geliyor. Alman basınında dahi “Polonya gayrimenkul piyasası dünyanın en caziplerinden biri” başlıkları atılıyor.

SATIŞIN ONAYI BEKLENİYOR

Wrocław’daki satışın tamamlanması için Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Ofisi’nin onayı gerekiyor. Sürecin 2025 Aralık ayına kadar sonuçlanması bekleniyor. Vantage Development’in Wrocław’daki yatırımları yalnızca konutlarla sınırlı değil; şirket ayrıca kentin önemli projelerinden Port Popowice’ye de yatırım yapıyor.

TARİHSEL HASSASİYETLER YENİDEN GÜNDEMDE

Yabancı yatırımcıların Avrupa şehirlerinde konut alımları yeni bir tartışma değil. Ancak Polonya özelinde Almanların büyük ölçekli konut satın alımları, iki ülke arasındaki tarihsel geçmiş nedeniyle daha hassas bir zeminde değerlendiriliyor.