Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'in her yıl düzenlediği Oktoberfest'e konuk olarak davet edildi.

Yıldız isim, festivalde Bayernli taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Kendisine yönelik hakaretlere tepki gösteren Sane ve taratarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"PROVOKE EDİLDİM, AŞAĞILANDIM"

Bild Gazetesi'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Leroy Sane, şunları kaydetti:

“Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bunu kendim için bir ders olarak alıyorum.”