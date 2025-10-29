Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri" 2024 verilerine göre Türk kadınlarının evlendiği yabancı erkekler arasında Suriyeliler ilk sırada yer alıyor.

TÜİK'in açıkladığı 2024 verileri, Türkiye'nin aile yapısındaki eğilimleri gözler önüne serdi.

2024 yılında boşanan çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre 16 bin kişilik bir artışla 171 bin 881'den 187 bin 343'e fırladı.

Evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşen boşanmaların oranı da artarak %33,7'ye ulaştı.

Evlenen çiftlerin sayısında ise yalnızca küçük bir artış gözlemlendi. 2023'te 565 bin olan evli çift sayısı, 2024'te yaklaşık 3 binlik bir artışla 568 bin 395 oldu.

Yabancı eş tercihleri değişti

Verilere göre ilk evlenme yaşı kadınlarda yüksekken erkeklerde ilk evlenme yaşı 28,3'ken kadınlarda ise 25,8.

Rapordaki en dikkat çekici veri ise yabancı gelin ve damat sayıları dışında tercihlerin değişimiydi.

2024'te yabancı damat sayısı 5 bin 923'e, yabancı gelin sayısı ise 29 bin 115'e geriledi. Tercihlerde ise önemli bir değişim gözlemlendi:

Türk kadınları, 2023'te en çok Alman erkeklerle evlenirken, 2024'te bu sırayı %20,6 oranla Suriyeli erkekler aldı.

Türk erkeklerinin evlendiği yabancı kadınlar arasında ise Suriyeli ve Özbek kadınlar %12,1'lik oranlarla zirvede yer alıyor.

İller bazında incelendiğinde, 2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya, boşanma oranının en düşük olduğu il ise binde 0,45'lik oranla yine Hakkari.