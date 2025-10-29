Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ziyaretinde Almanya'da bekletilen 22 bin Türk vatandaşının kaderini konuşacak.

Merz’in Almanya’dan sınır dışı edilmesi gereken ancak Türkiye’nin geri kabul etmediği binlerce Türk'ün iadesi için baskıyı arttıracak.

Almanya’da Mayıs ayında göreve gelen yeni hükümet, düzensiz göçe karşı sert önlemler alıyor.

9 AYDA 17 BİN KİŞİ SINIRDIŞI EDİLDİ

Bu yılın ilk dokuz ayında 17 bin 651 kişi sınır dışı edildi. Bu sayının geçen yıla göre artış göstermesi, Berlin yönetiminin bu konuda daha kararlı bir politika izlediğini ortaya koyuyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu dönemde sınır dışı edilenlerin en büyük grubunu Türk vatandaşları oluşturdu.

Ülkede yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenli nüfus içinde, 22 bin 560 kişi şu anda sınır dışı edilmeyi bekliyor.

SURİYELİLERİ DE GÖNDERMEK İSTİYOR

Alman hükümeti, Türkiye ile geri kabul işbirliğinin geliştirilmesini öncelikli hedef olarak görüyor.

Berlin, yalnızca Türkiye’ye yönelik iadelerin hızlanmasını değil aynı zamanda Suriye’ye yapılacak olası sınır dışı süreçlerinde Ankara’nın diplomatik desteğini de talep ediyor.

Merz’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede savunma alanındaki işbirliği, Avrupa Birliği’nin yeni silahlanma programı SAFE’e Türkiye’nin olası katılımı ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gündeme gelecek.