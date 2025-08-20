Merz'in ateşkes çağrısında bulunduğu sırada sergilediği bu mimik, saniyeler içinde sosyal medyada viral hale geldi. Kullanıcılar arasında "Meloni sabırsızlığını gizleyemedi" ve "Barış söylemleri eyleme dönüşmeli" gibi yorumlar öne çıktı.

TRUMP'A GÜLDÜKTEN SONRA GÖZLERİNİ DEVİRDİ

Toplantı boyunca kameralardan kaçamayan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bir espriye önce gülerek karşılık verdi. Ancak hemen ardından gözlerini yeniden devirmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bu ikili jest, "Meloni diplomatik mizaha mesafeli" şeklinde yorumlandı.

MELONİ: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

Toplantının ilerleyen dakikalarında söz alan Meloni, Ukrayna krizine ilişkin net mesajlar verdi. "Ukrayna'nın yanındayız. Eğer adil bir barış istiyorsak bunu ancak birlik içinde başarabiliriz" diyen Meloni’nin bu çıkışı, liderler arasında en çok dikkat çeken konuşmalardan biri oldu. Açıklamaların Trump’a yönelik bir mesaj içerdiği yorumları da yapıldı.

Zirveye gelişinde ABD Protokol Şefi Monica Crowley’i geleneksel Hint selamlaması olan "namaste" ile karşılayan Meloni, bu jestiyle de gündeme geldi. Daha önce G7 zirvesinde de benzer selamlamalarda bulunan İtalya Başbakanı’nın bu tutumu, sosyal medyada "saygılı ve kültürler arası farkındalığı yüksek" olarak değerlendirildi.