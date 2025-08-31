Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Ramelow’u “kültürel savaş” başlatmakla suçlayarak, bayrak ve marşın demokrasiyi temsil ettiğini vurguladı.

'ALMANYA'NIN BİRLİĞİNİ TEMSİL EDİYOR'

CDU’lu Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ve Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de öneriye karşı çıkarak, bu sembollerin Almanya’nın birliğini ve özgürlüğünü temsil ettiğini savundu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Andrea Lindholz ise Ramelow’un tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

'ULUSAL KİMLİĞE SALDIRI'

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Elisabeth Kaiser ve Yeşiller’den Katrin Göring-Eckardt, ülkenin daha acil sorunlara odaklanması gerektiğini ifade etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre aşırı sağcı AfD ise öneriyi “gerçeklikten kopuk” ve “ulusal kimliğe saldırı” olarak nitelendirdi.

MARŞ VE BAYRAĞIN TARİHÇESİ

“Birlik, Adalet ve Özgürlük” marşı, 1841’de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılmış, Joseph Haydn’in bestesiyle 1952’den beri kullanılıyor.

Siyah-kırmızı-altın sarısı bayrak ise 19. yüzyıldan bu yana özgürlükçü Almanya’yı simgeliyor.