Almanya’da ilginç bir olay, yargı ve infaz sistemini karmakarışık etmiş durumda. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, iftira, tahrik ve hakaret gibi suçlardan ceza yiyen Sven Liebich adlı pala bıyıklı aşırı sağcı, cezası kesinleştikten sonra, "Ben kadın oldum“ beyanında bulundu ve 2023 yılında cinsiyetini değiştirdiğini öne sürdü.

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI VE BEYAN

Alman hukukuna göre, bunun için beyan yetiyor ve Sven’in, bir erkek mi, kadın mı olduğunu "vücut dokunulmazlığı nedeniyle“ kimse test edemiyor. Kadın kıyafetleri de giyen Sven, Marla Svenja Liebich adını kullanmaya başladı ve Kadınlar Cezaevi’ne girmek için başvurdu. Chemnitz Kadınlar Cezaevi’nde kendisine yer açıldı ama o henüz 18 aylık cezasını çekmek için gidip teslim olmadı. Savcılık ek tutuklama emri de çıkardı.

İÇİŞLERİ BAKANI BİLE İSYAN ETTİ

Kasım 2024’te yürürlüğe giren ve cinsiyet, isim değişikliklerini kolaylaştıran yasadan yararlanan Sven’in, bir hakkı kötüye kullandığını belirten Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yasanın yeniden düzenlenmesini talep etti. Ancak yasayı geçiren partilerden biri olan SPD buna karşı çıkıyor.

Kadın elbisesi giyip, kadın çantası taşıyan pala bıyıklı Sven’i ya da yeni adıyla Marla Svenja’yı arayan Halle Savcılığı ise yaptığı açıklamada, kişinin Chemnitz cezaevine gireceğini belirtti. Savcılık, "Biz, kayıtlı cinsiyetine bakarız. Kayıtlarda kadın görünüyor. İkincisi ikamet yerine bakıyoruz“ açıklaması yaptı. Bu durumda, sadece beyanla kadın olduğunu söyleyen Sven, Chemnitz Kadınlar Cezaevi’nde, kadın mahkumlarla kalacak.