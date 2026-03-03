Orta Doğu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar ve Tahran’ın misilleme hamleleriyle tarihinin en gerilimli günlerinden birini yaşıyor. Bölgede hava sahalarının birer birer kapatılması ve artan güvenlik riski, aralarında binlerce turistin de bulunduğu yabancı ülke vatandaşlarını adeta bir "ateş hattında" bıraktı. Yaşanan bu kaos üzerine Almanya, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tahliye planlarından birini devreye soktuğunu resmen duyurdu.

Kriz Masası Kuruldu: "Öncelik Güvenlik"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’de bir araya gelerek acil durum stratejisini belirledi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Wadephul, bölgedeki Alman vatandaşlarının can güvenliğinin devletin "en yüksek önceliği" olduğunun altını çizdi.

Tahliye Güzergahları Belirlendi: Kara ve Hava Köprüsü Kuruluyor

Hava sahalarının kapalı olması nedeniyle Berlin, tahliye operasyonu için stratejik bir rota belirledi. Vatandaşların güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılması için hazırlanan planın detayları şöyle:

Güvenli Bölgeler: Vatandaşlar ilk etapta kara yoluyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Umman’ın başkenti Maskat’a yönlendirilecek.

Kriz Ekipleri Sahada: Maskat, Doha ve Abu Dabi gibi kritik noktalara Almanya’dan kriz destek ekipleri sevk edildi.

Öncelik Sırası: Tahliye operasyonunda yaşlılar, hamileler ve çocuklar ilk sırada yer alacak.

Askeri Müdahale Sinyali: "Bundeswehr Göreve Hazır"

Operasyonun ilk aşamasında sivil hava yolu şirketleri ve seyahat acenteleriyle koordineli bir çalışma yürütülüyor. Ancak Dışişleri Bakanı Wadephul’un açıklamaları, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Wadephul, sivil imkânların tıkanması durumunda Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) devreye gireceğini belirterek, "Gerekirse askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmeyeceğiz," mesajını verdi.

Mahsur Kalanların Sayısı Korkutuyor: 30 Bin Kişi Olabilir

Almanya Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre bölgede yaklaşık 10 bin Alman vatandaşı bulunuyor. Ancak Almanya Seyahat Acentaları Birliği'nin sunduğu rezervasyon verileri, tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Uzmanlar, kayıt dışı turistlerle birlikte bu sayının 30 bine yaklaşabileceğini öngörüyor.