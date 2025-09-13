Türkiye’de inşaat rantı hiçbir engel tanımazken, Almanya’nın başkente Berlin’de eskiden beri konut alanı olarak kullanılan yerde 'kırmızı orman karıncaları' bulununca, 2500 konutluk proje durdu.

KERTENKELE DE DURDURDU

Berlin’de Zehlendorf’un Neulichterfelde semtinde planlanan konut inşaatı, daha önce bulunan 993 kum kertenkelesi yüzünden ertelenmişti.

Kertenkeleler yüzünden 5 yıldır duran projeye bu kez kırmızı orman karıncaları engel oldu. İnşaatı yapan Groth Group, karıncaların taşınmasını istedi. Ancak belediye, "Şimdi zamanı değil. Ancak 2026 ilkbaharında" diye bildirim yaptı. Almanya’da koruma altında bulunan kırmızı orman karıncaları, izin çıkarsa başka yere taşınacak ve ardından başka bir hayvan türü çıkmazsa, inşaat başlayacak. Alana 540 tane özel teşvikli konut, 1540 tane daire, 420 müstakil ev ve çeşitli işyerleri yapılacak.