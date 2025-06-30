Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) yeni yasama döneminde önemli bir komisyona Türk kökenli iki siyasetçi başkanlık ve başkan vekilliği görevlerine seçildi. Federal meclis seçim inceleme, dokunulmazlık ve içtüzük komisyonu’nun başkanlığına Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, başkan vekilliğine ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) milletvekili Tijen Ataoğlu getirildi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Anayasa ve hukuk alanlarında uzmanlığıyla bilinen Karaahmetoğlu, yapılan oylamada komisyon üyelerinin büyük çoğunluğunun oyunu alarak göreve seçildi. Karaahmetoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu görev, benim için büyük bir sorumluluk. Seçilmem, parlamentomuzun şeffaflık ve hukuka bağlılık ilkeleriyle daha güçlü işleyeceğinin bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, “Milletvekillerinin dokunulmazlık süreçlerini adil ve titiz bir şekilde yürütmek, seçim sonuçlarının hukuka uygun olduğu konusunda vatandaşın güvenini pekiştirmek ve Meclis tüzüğünü demokratik standartlarla uyumlu hale getirmek öncelikli hedeflerimiz olacak,” dedi.

KOMİSYONUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Bu yasama döneminde Hiristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ’dan Federal Meclis’e giren Tijen Ataoğlu ise komisyon başkan vekilliğine seçildi. Hukuk geçmişiyle tanınan Ataoğlu, “Benim için hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağı. Bu komisyon yalnızca teknik bir denetim organı değil; demokrasimizin işlerliğini, şeffaflığını ve hukuki temellerini koruyan hayati bir yapıdır,” diye konuştu.

Ataoğlu, anayasal değerlere ve parlamenter sisteme bağlılık vurgusu yaparak, “Bu bilinçle, partiler üstü bir yaklaşımla görev yapacağım,” ifadesini kullandı.

Seçim İnceleme, Dokunulmazlık ve İçtüzük Komisyonu, Federal Meclis’in iç işleyişinden sorumlu bir organ. Komisyon, içtüzüğün yorumlanması ve değiştirilmesi, milletvekili dokunulmazlıklarının denetimi, komisyonlar ile genel kurul arasındaki anlaşmazlıkların çözümü gibi işlevler yürütürken, 14 asıl ve yedek üyeden oluşuyor ve komisyonda tüm partiler temsil ediliyor.