Almanya’da yaşayan göçmen sayısı 2011 yılından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Federal Hükümet’in verilerine göre, 2024 sonunda 3,545 milyon olan göçmen sayısı iltica başvurusunda bulunanlar, mülteciler, geçici oturum izni olanlar ve Ukrayna'dan gelenler de dahil olmak üzere 2025’in ilk yarısında yaklaşık 50 bin azalarak 3,495 milyona geriledi. Ukrayna’dan gelenlerin sayısı Temmuz sonunda 1 milyon 27 bin olarak açıklandı.

Hükümet, azalışın nedenlerini artan geri dönüşler, sınır dışı işlemleri ve Alman vatandaşlığa geçişler olarak açıkladı. 2024 yılında sadece 83 bin 150 Suriyelinin Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Şu anda yaklaşık 492 bin göçmen, iltica başvurusunda bulunan veya geçici oturum hakkına sahip kişilerden oluşuyor.

Ayrıca, Almanya’ya yeni gelen sığınmacı sayısı da önemli ölçüde azaldı. 2025 Ağustos ayında sadece 7 bin 803 kişi iltica başvurusu yaptı. Bu rakam, 2024’ün aynı ayında 18 bin 427 idi. Yani başvurular yüzde 60 oranında düştü.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu düşüşü “daha sıkı göç politikalarının sonucu” olarak değerlendirdi ve Avrupa’nın ortak iltica sisteminin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sol Parti ise azalan rakamların kutlama sebebi olmadığını, dünyanın birçok yerinde hâlâ milyonlarca insanın savaştan ve zulümden kaçtığını hatırlattı.