Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) 14 Eylül’de yapılacak yerel seçimler öncesinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir aday daha hayatını kaybetti. Böylece partinin seçim sürecinde yaşamını yitiren aday sayısı yediye yükseldi.

Artı49'un haberine göre AfD’nin Remscheid kentinin Kremenholl mahallesinde doğrudan aday gösterdiği Hans-Joachim Kind’in uzun süredir devam eden bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Parti yetkilileri, ölümün doğal nedenlere bağlı olduğunu ve herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını bildirdi.

ART ARDA ÖLÜMLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu son kayıpla birlikte, AfD’den seçim sürecinde yaşamını yitirenlerin sayısı yediye çıktı. Daha önce ölen altı adaydan dördünün doğrudan, ikisinin ise yedek listeden aday olduğu belirtildi. AfD NRW Teşkilat Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk, tüm ölümlerin bireysel ve doğal nedenlere dayandığını, ancak sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

DİĞER PARTİLERDEN DE ÖLÜM HABERİ GELDİ

Yerel seçim sürecinde yalnızca AfD değil, diğer partiler de benzer kayıplar verdi. Yeşiller Partisi’nin Hellenthal’daki adayı Karl Reger ile SPD’nin Bad Münstereifel adayı Eleonore Jüssen de hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Seçim yetkilileri, farklı partilerden ve bağımsız gruplardan toplam 16 adayın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ESKİ PUSULALAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Hayatını kaybeden adayların yerine yenilerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu durum, oy pusulalarının yeniden basılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle mektupla oy kullanmak isteyen seçmenlerin eski pusulaları geçersiz sayılacak ve yeniden oy kullanmaları gerekecek.