Almanya'da pazar gününün tartışma konusu; Alman usulü hesap yasağı oldu.
Esslingen kentinde İtalyan restoran işleten Salvatore Marrazzo, “Artık gruplar halinde yenilen yemekte faturaları tek tek ayırmayacağız. Bize ekstra yük oluyor” diyerek, Alman usulü hesabı yasakladı.
"KİMİN KAÇ BARDAK İÇTİĞİ BİLE TARTIŞIYOR"
Grup halin deki yemeklerden herkesin tek tek hesap istemesinin zorluklarından bahseden Marazzo, en çok Baden-Württembergliler’den ve İsviçreliler’den dertli.
“Bir şişe şaraptan kimin kaç bardak içtiğini bile tartışıyor, ona göre hesabı bölüşüyorlar” diyen Marrazzo, yeni yasağa bir tepki gelmediğini söyledi.