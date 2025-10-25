Almanya, ABD’nin Rus enerji şirketlerine yönelik yeni yaptırımlarından Rosneft Deutschland’ın muaf tutulmasını istiyor. Berlin, kararın çıkmaması halinde Doğu Almanya’nın yakıt arzının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.

ABD’nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları genişletme kararı, Almanya’daki Rosneft Deutschland petrol şirketi üzerinden Avrupa enerji politikasının kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı.



Ekonomist İsmail Akpınar, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, Rosneft Deutschland’ın Rusya’nın devlet kontrolündeki petrol ve enerji devi Rosneft PJSC’ye bağlı bir iştirak olduğunu ve 2022’den bu yana Almanya’da devlet gözetiminde faaliyet gösterdiğini belirtti. Akpınar, ülkenin enerji ve iletişim ağlarını düzenleyen, Türkiye’deki EPDK’ya benzer işlev gören Bundesnetzagentur (Federal Ağ Ajansı) adlı kurumun şirkete kayyum benzeri bir yönetim uyguladığını hatırlattı.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington’un Rosneft Deutschland’ı yaptırımlardan muaf tutmasını beklediklerini açıklamıştı. Akpınar, bu açıklamanın siyasî değil, ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, “Şirket Schwedt Rafinerisi aracılığıyla Doğu Almanya’nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Eğer ABD istisna tanımazsa enerji arz güvenliği tehlikeye girer” dedi.



Yaptırımların genellikle siyasî mesaj niteliği taşıdığını belirten Akpınar, Rosneft Almanya örneğinin jeopolitik kararların reel ekonomide nasıl zincirleme etkiler yarattığını gösterdiğini söyledi. “Her ne kadar şirket devlet gözetiminde olsa da, Rus bağlantısı algısı bankaları ve tedarikçileri tedirgin ediyor. Bu belirsizlik Moskova’yı değil, Alman ekonomisini zorluyor” ifadelerini kullandı.



Avrupa’nın enerji politikasında stratejik bağımlılığının sürdüğünü vurgulayan Akpınar, “Almanya Rus petrolünden koptu ama bu kez Washington’un kararlarına bağımlı hale geldi. Avrupa hâlâ kendi enerji egemenliğini tam olarak tesis edemedi” değerlendirmesinde bulundu.



Akpınar, çözümün şirketin Rus ana yapıdan tamamen ayrıştırılarak Avrupa merkezli bir enerji konsorsiyumuna devredilmesi olduğunu belirterek “Yatırım ortamı böylece istikrara kavuşur, Avrupa enerji kaynakları üzerinde yeniden denetim kazanır” dedi.



Son olarak Akpınar, “Rosneft tartışması Almanya’ya, jeopolitik ile ekonomi arasındaki ince çizgiyi bir kez daha hatırlattı. Yaptırımların amacı Rusya’yı cezalandırmak olabilir, ama bu bedelin Alman ekonomisine ödetilmesi sürdürülebilir bir politika değildir” görüşünü dile getirdi. tamamladı.