Frankfurt Başkonsolosluğu, CHP Frankfurt Birliği üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için topladığı onlarca imzaya el koydu. CHP’nin başlattığı kampanyada şu ana kadar 10 milyon imzaya ulaşıldı.

Geçen Cumartesi günü Türk Kültür Merkezi’ndeki kalabalık bir etkinliğe giden ve orada “İmamoğlu serbest bırakılsın” diyerek destek imzası toplayan kadınları fark eden bir konsolosluk görevlisi, önce uyardı. Daha sonra imza toplayan kadınlar dışarı çıktı.

KİME VERECEKLER?

Mekana dönen görevli, “Burada imza toplayamazsınız” diyerek, kadınların ellerindeki imzaları aldı. Dilekçeye imza atanlar “İsimlerimizi ve imzalarımızı almış oldular. AKP’ye mi, Erdoğan’a mı, İmamoğlu savcılarına mı, yandaş medyaya mı gönderecekler bilmiyoruz. Bu suç ve kişisel verilerin korunması kanununa aykırı” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine görevli memur, imza kağıtlarını ortadan yırtıp yine cebine koydu. Bunun üzerine onlarca İmamoğlu imzasının, Frankfurt Başkonsolosluğu’nun elinde olduğu şüphesi doğdu. Bazı CHP’li üyeler, listelerin alınmasını Alman polisine şikayet etmeyi düşündüklerini söyledi.

‘İMHA ETTİK’

Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu şu açıklamayı yaptı: “Başkonsolosluğumuza bağlı binada bir grubun imza topladığının fark edilmesi üzerine, personelimiz ilgili kişilerle konuşarak süreci durdurdu. İmza kağıtları ilgili kişiler eşliğinde imha edilmiştir. İmza toplayan, veren kişilere ilişkin bir bilgi bulunmuyor.”

Kadınlar yeniden imza topluyor

CHP’nin başlattığı kampanyada İmamoğlu için toplanan imza için kuyruklar oluştu. CHP Frankfurt Birliği’nin ilk imza kampanyası başarılı oldu ve yeniden imza toplanmaya devam ediliyor.