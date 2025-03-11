Almanya’da emekli maaşına yüzde 3.74 oranında zam yapılacak. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni zam ile Almanya’da standart emekli maaşı olarak nitelenen 1.800 Euro’luk emekli maaşına 66 Euro zam yapılacak. Almanya’da emekli maaşı yüzde 3.74 artarken ülkede şubat ayı tüketici enflasyonu yüzde 2.3 olmuştu. Yapılacak zamla 21 milyon emeklinin maaşı artacak.

‘LÜKS DEĞİL, ADALET’

DW Türkçe’deki habere göre Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, yapılan zammı “İstikrarlı emeklilik maaşı bir lüks değil, hayatı boyunca zorlu şekilde çalışmış herkesi kapsayan emek adaletidir” ifadeleriyle anlattı. 21 milyon Alman emeklinin 1 milyon 705 bini yurt dışında yaşıyor. 2023 itibarı ile Türkiye’ye havale edilen emekli maaşı sayısı 88 bin 174 oldu. Bunların 4 bin 438’ini Alman vatandaşları oluşturdu.

Avrupa’da açık ara farkla en yüksek enflasyona sahip Türkiye, emekli maaşında Avrupa’da son sıralarda yer alıyor. En düşük emekli maaşı yılbaşında yüzde 39’luk enflasyona rağmen yüzde 15.75 zamla 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Emekli maaşı güncel kurla yalnızca 364.6 Euro’ya denk geliyor. Böylece Türkiye, Euronews’deki habere göre emekli maaşında Letonya, Estonya, Macaristan, Litvanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

EMEKLİ KUYRUKLARDA

Türkiye, 364 Euro’luk emekli maaşıyla sadece Balkan ülkelerinin üzerinde yer alıyor. Türkiye’de kiraları bile karşılamayan emekli maaşı nedeniyle emekliler, belediyelerin lokantalarında ya da Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Türkiye’de emeklilere verilen düşük zam da 2 aylık enflasyonla beraber erirken, Avrupa Birliği ülkelerinde ise en yüksek enflasyon yüzde 5.5 ile Macaristan’da görüldü.

Avrupa ortalaması 4’e katladı

Avrupa Birliği ülkelerinde brüt emekli maaşı 1.294 Euro’ya ulaştı. Türkiye’de ise en düşük emekli maaşıyla 364.6 Euro satın alınabiliyor. Avrupa’nın en zengin emeklileri İzlanda, Lüksemburg ve Norveç’te yer alıyor. Listenin son sıralarında ise BosnaHersek, Bulgaristan, Arnavutluk bulunuyor. Almanya’daki standart emekli maaşı ise Türkiye’deki emekli maaşını 5’e katladı.