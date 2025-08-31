Almanya, 2015 yılında Başbakan Merkel’in, Suriye’deki iç savaştan kaçanlar için kullandığı "Başarabiliriz“ (Wir schaffen das...) sözlerinin ardından başlayan göçün altında kaldı. Ödenen sosyal yardımlar yıllık 50 milyar Euro'yu aştı. Almanya’da o dönem açılan "Hoşgeldiniz“ pankartlarının yerini, "ReMigration- Tersine göç“ pankartları aldı.

2015 yılında Merkel, Suriyeli göçmenlerle bu ünlü pozu vermişti ve o zaman 'Hoşgeldiniz- Willkommen' pankartları vardı.

KURTARILMIŞ BÖLGE, ŞİDDET

Bir milyondan fazla Suriyeli, Afgan ve Türk kökenli kaçak yüzünden, ülkede kaos var. Şehirlerde kurtarılmış bölgeler oluştu. Polise, güvenlik görevlilerine ve bir çok vatandaşa karşı şiddet olayları patladı. Bıçaklı saldırılar katlandı. Bir çok göçmen halen dil sorunu yaşıyor ve çok büyük çoğunluğu, sosyal yardımlarla geçiniyor. Milyonlarca göçmen, hiç çalışmadan sosyal yardımlar, kira yardımları ile geçiniyor. Bu özellikle yaşlı Almanlara rahatsız ediyor ve otobüste, yolda göçmenlere bakışlar değişti.

Alman SAT 1 Tv kanalındaki röportaj serilerinde konu ele alındı ve Merkel döneminden beri nelerin yanlış yapıldığına değinildi.

ALMANYA NEYİ YANLIŞ YAPTI?

Hesapsız- kitapsız göçmen almanın maliyetinin ülkeye çok yüksek olduğu, Almanların "Hoşgeldin kültürü“nün yerine, "ReMigration- Tersine göç“ kampanyalarının aldığı vurgulanırken, bunun nedenleri şöyle sıralandı:

- Türkiye ile aylarca süren Geri Kabul Anlaşması müzakereleri bir hataydı.

- Alman ve AB sınırlarının yıllarca doğru-dürüst kontrol edilmemesi bir hataydı.

- Şiddet yanlısı mültecileri karşı daha sert önlemler almamak ve hızlı sınır dışıları yapmamak bir hataydı.

- Mültecilere, uymaları gereken şartlar koymadan yüklü miktarlarda sosyal yardımlar ödemek bir hataydı.

Programda, gerçekten uyum sağlayanlara, ülkeye yük olmayanlara destek olunması, ama şiddete başvuran ve ülkeye uyum sağlayamayanlara ise yasal çerçevede önlemler alınması istendi.