Almanya’nın Münih Havalimanı perşembe gecesi ardı ardına görülen insansız hava aracı raporları nedeniyle yaklaşık yedi saat boyunca kapalı kaldı.

Havalimanı yetkilileri 17 uçağın kalkış yapamadığını ve yaklaşık 3 bin yolcunun etkilendiğini açıkladı.

Gelen 15 uçuş ise Stuttgart, Nürnberg ve Frankfurt’un yanı sıra Avusturya’nın başkenti Viyana’ya yönlendirildi.

Uçuş takip verilerine göre saat 23.00 sularında birçok uçak Münih üzerinde daireler çizdikten sonra başka havalimanlarına indi.

Havalimanı gece boyunca kapalı kaldı, hiçbir uçak inmedi veya kalkmadı. Almanya, yeni İHA'lara karşı hazırlığa başladı.

HAVALİMANLARI HEDEFTE

Lufthansa sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada 19 seferin iptal edildiğini ya da başka noktalara yönlendirildiğini söyledi.

Bu seferler arasında Asya’ya yapılacak üç uzun menzilli uçuş da vardı. Havayolu şirketi mağdur olan yolculara yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı.

Ajans fotoğraflarında terminalde, uyku tulumlarında uyuyan yolcular görüldü. Münih Havalimanı yalnızca bu yılın ilk yarısında yaklaşık 20 milyon yolcuya hizmet verdi.

Her gün on binlerce yolcunun geçtiği havalimanının kapanması büyük yankı uyandırdı.

Münih havalimanı son haftalarda Avrupa’da insansız hava araçları nedeniyle kapanan ilk havalimanı değil.

Danimarka ve Norveç’teki havaalanları da benzer raporlar yüzünden on binlerce yolcuyu etkileyen aksaklıklar yaşadı.

AVRUPA HAREKETE GEÇTİ

Danimarka bu hafta Avrupa liderlerini Ukrayna’ya desteği ve güvenliği konuşmak üzere ağırlamadan önce hava sahasında tüm sivil drone uçuşlarını yasakladı.

Avrupa, artan İHA eylemlerine karşı Rusya'yı çevreleyen bir 'İHA duvaru' oluşturmak için çalışmalara başlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu planı eleştirdi ve “Avrupa’nın artan askeri harcamalarını dikkatle izliyoruz. Karşılığımız uzun sürmez” diyerek üstü kapalı bir uyarı yaptı.