Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta ocak ayına göre 5 bin kişi artarak 2,89 milyon oldu. Beklenti, işsiz sayısının şubatta 15 bin artması yönündeydi.

Şubat 2024’e göre ise işsiz sayısı 175 binlik artış kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da şubatta yüzde 6,2’de sabit kaldı.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, şubatta aylık 3 bin kişi azalarak 2 milyon 989 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,4 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, "Ekonomideki zayıflık, şubat ayında da işgücü piyasasında etkisini göstermeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 bin azalarak 639 bin oldu.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 10 yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aşması bekleniyor.

Bu arada, Alman ekonomisi, 2024’ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023’te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat’ta yayımlanan raporunda ülkede kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomi ortamında göreve başlayacağına işaret edilerek, “Temel eğilim açısından Alman ekonomisi, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulunulmuştu.