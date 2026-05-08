Almanya, tek kullanımlık elektronik sigaralara yönelik yeni bir yasak hazırlığına giriyor. Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Leipzig’de eyalet çevre bakanlarıyla yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl içinde konuyla ilgili bir yasa tasarısının Federal Meclis’e sunulacağını duyurdu.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazırlanacak düzenleme ile tek kullanımlık elektronik sigaraların ülke genelinde satışının yasaklanması planlanıyor. Schneider, yasağın temel gerekçesi olarak bu ürünlerin yol açtığı yangın riskine dikkat çekti.

'GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR'

Bakan, bu tür cihazların çoğunlukla kullanıldıktan sonra evsel atıklarla ya da geri dönüşüm poşetleriyle birlikte çöpe atıldığını, bunun da atık işleme tesislerinde ciddi yangınlara neden olduğunu belirtti. Bu durumun hem çalışanların güvenliğini tehdit ettiği hem de Almanya’nın geri dönüşüm sistemine zarar verdiği ifade edildi.

YENİDEN DOLDURULABİLİRLER YASAK DIŞINDA

Öte yandan, yeniden doldurulabilir elektronik sigaraların yasağın dışında tutulacağı aktarıldı. Sektör verilerine göre Almanya’da yasal elektronik sigara pazarının 2025 yılında yaklaşık 2,4 milyar avro büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.