Almanya’da 7 Eylül’de yaşanan korkunç kazada bir Tesla, ağaca çarptıktan sonra alev alarak kapıları açılmadığı için 43 yaşındaki sürücü ve iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Kurtarma ekipleri, aracın elektronik kapılarını açamayınca, içeridekileri kurtaramadı.

BİR ÇOCUK SAĞ KURTARILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı. Kazadan sağ kurtulan bir 9 yaşındaki çocuk, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerin karşısındaki bir boya atölyesi sahibi Roman Jedrzejewski, “Yangını söndürmek için koştum ama içindekileri kurtaramadım. Kapıları açmayı denedim, işe yaramadı. Her şeyi denedim ama başarılı olamadım” dedi.

Tesla araçları, kapı kolları yerine düğmeye basılarak açılan elektronik kapılara sahip. Ancak çarpışma anında aracın elektrik sistemi devre dışı kalabilir ve kapılar işlevsiz hale gelebilir. Araçların içinde manuel kapı açma mekanizmaları bulunuyor, ancak çocuklar bunları kullanamayabilir.

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) Nisan 2024’te, geri çekilebilir kapı kollarının güvenlik riski oluşturabileceği konusunda sürücüleri uyarmıştı. Bu kazayla birlikte bu uyarının doğruluğu bir kez daha gözler önüne serildi.