Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının artan ekonomik baskılar, entegrasyon sorunları ve ayrımcılık nedeniyle ülkedeki geleceklerini yeniden değerlendirdiği bildirildi. Yeni araştırmalar, 15 yılı aşkın süredir devam eden istikrarlı göç akışının ilk kez tersine döndüğüne işaret ediyor.

Polonya merkezli televizyon kanalı TVP World verilere göre; Almanya'daki AB vatandaşları arasında ülkeyi terk etme eğilimi hızla artıyor.

TARİHİ KIRILMA YAŞANIYOR

Almanya Federal Hükümeti Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Sorumlusu Natalie Pawlik tarafından yaptırılan kapsamlı araştırma, Avrupa içindeki hareketlilik modellerinde tarihi bir kırılma noktasına gelindiğini ortaya koydu. Veriler, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez, Almanya'dan ayrılan AB vatandaşı sayısının ülkeye yeni gelenlerin sayısını aştığını gösteriyor.

Araştırma sonuçları, AB vatandaşlarının Alman toplumuna entegre olma konusunda yaşadığı yapısal zorlukları da gözler önüne seriyor.

Ankete katılanların neredeyse yüzde 40'ı (onda dördü) Alman toplumunun tam anlamıyla bir parçası olduklarını hissetmediklerini ve tam olarak entegre olamadıklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık altıda biri ile dörtte biri arasındaki bir kesim ise ülkede açıkça ayrımcılığa maruz kaldığını belirtiyor.

Rapor; dil bariyerleri ve mesleki yeterliliklerin (diploma ve sertifikaların) resmi olarak tanınmasında yaşanan bürokratik engellerin, göçmenlerin günlük hayatta karşılaştığı en temel zorluklar arasında yer aldığını vurguluyor. Uzmanlar, bu yapısal sorunların bireylerin ülkedeki uzun vadeli gelecek planları üzerinde ciddi bir belirsizlik yarattığına dikkat çekiyor.

KONUT KRİZİ VE EKONOMİK BASKILAR GÖÇÜ TETİKLİYOR

Sosyal sorunların yanı sıra, Almanya'daki derinleşen ekonomik tablo da "tersine göç" dalgasının temel itici güçlerinden biri konumunda.

Araştırmada katılımcılar tarafından en sık dile getirilen sorunların başında "konut krizi" geliyor. Katılımcıların önemli bir bölümü, hızla artan ev kiraları ve emlak maliyetlerinin yaşam standartlarını düşürdüğünü belirtiyor. Günlük temel harcamalardaki genel enflasyonist artış da, AB vatandaşlarının Almanya'da kalma kararlarını olumsuz yönde etkileyen kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

Tüm bu sosyal ve ekonomik baskıların bir sonucu olarak, ankete katılanların üçte birinden fazlası Almanya'dan ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü ifade ederken, daha küçük bir grubun ise ülkeyi terk etmek üzere somut yasal ve lojistik adımlar atmaya başladığı bildiriliyor.