Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel’de belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunu Yeşiller adayı, 44 yaşındaki Erzurumlu Samet Yılmaz kazandı.

Yılmaz oyların yüzde 54,1’ini alarak büyük destek topladı. CDU ve FDP’nin desteklediği bağımsız aday Gerrit Derkowski, oyların yüzde 45,9'unu toplayabildi.

İlk turda Derkowski öndeydi. Seçime katılım ikinci turda yüzde 43,5 oldu. Yeşiller Partisi için kentteki ilk zaferi, Erzurumlu başkan kazandı. Parti kentte ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını aldı.

CESUR ADIMLAR ATACAK

Kiel bir "üniversite kenti" olarak biliniyor ve yaklaşık 250 bin nüfusa sahip. Yeşiller mecliste uzun süredir en büyük grup olsa da başkanlık makamı bugüne kadar SPD ve CDU arasında el değiştirmişti.

Seçimden sonra seçmenlere teşekkür eden Samet, kentin geleceği için cesur adımlar atacaklarını söyledi.

Yılmaz, kentsel dönüşüm ve güvenlik söylemlerine vurgu yaparak seçmenin desteğini topladı. İkinci turda 4,1 puanlık bir farkla büyükşehir belediye başkanı oldu.

SAMET YILMAZ KİMDİR?

1981 Kiel doğumlu Yılmaz Nisan ayında görevi devralacak. Erzurum asıllı olan Yılmaz Kiel’de siyaset bilimi ve İslam bilimi okudu.

Akademik çalışmaları Türk dış politikası ve Ortadoğu güvenliği üzerine yoğunlaşıyor. Almanya’da Türk kökenli büyükşehir belediye başkanları içinde Yeşiller’den seçilen ikinci isim oldu.

44 yaşındaki Samet Yılmaz Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı’nda görev yaptı. Belediye meclisinde Yeşiller eş grup başkanıydı.