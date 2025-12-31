Almanya’da yeni yıl gelenekleri kolay değil. AB düzenlemeleri soğuk suya erimiş kurşun damlatıp gelecek okuma geleneğini bitirdi, ancak 31 Aralık gecesi Berlin ve başka kentlerde havai fişeklerin sokakları savaş alanına çevirdiği gelenek tüm hızıyla -ve patlamalarıyla- sürüyor.

Kötü ruhları yeni yıldan kovmak için 'en fazla sesin çıkarıldığı gece' olan Silvester günü kutlamaları, modern çağın cilveleriyle Almanya olduğu kadar Fransa, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerde de havai fişeklerin bomba gibi etrafa saçıldığı bir geleneğe dönüştü.

Almanya'da geçen yılbaşı gecesi, Silvester günü kutlamaları sırasında havai fişek kazalarında beş kişi öldü. Sadece Berlin’de 360’tan fazla kişi yaralandı. Ülke çapında yüzlerce yangın çıktı.

2025 yılında ise havai fişekli çılgın gösteriler şimdiden başladı. Yeni yılda eğlenmeye çıkanlar yoğun parçacıklı havayı ve enkazla dolu sokaklara bir kere daha göğüs germeye hazırlanıyor.

SADECE BUGÜN İÇİN KAÇAK PATLAYICI GETİRİYORLAR

Zararın bir bölümü amatörler için zaten yasak olan ve Polonya ile Çekya’dan kaçak sokulan çok güçlü Kugelbomben adlı patlayıcılardan geliyor.

Bunun yanında onlarca profesyonel havai fişek gösterisi de Silvester gününde geceyi aydınlatıyor. Almanya'da hava fişek alımı, profesyoneller için Aralık ayının 29'undan 31'ine kadar serbest oluyor.

Bu tablo her yıl aynı soruyu doğuruyor: Almanya 362 gün geçerli olan havai fişek satış yasağını kalan üç güne de yaymalı mı? Bu gelenek için verilen havai fişek gösterilerinin üstündeki baskı artmalı mı?

Sektör mevcut yasaların uygulanmasını savunuyor. Kampanyacılar ise polis için uçuşan havai fişekler altında yasal ve yasadışı olanı ayırmanın zor olduğunu söylüyor.

Berlin Eyalet Meclisi’nden Yeşiller üyesi Vasili Franco tümünü yasaklamayı savunuyor. Anketler çoğunluğun bu görüşe yakın olduğunu gösteriyor.

Ancak birçok siyasetçi Silvester günü havai fişeklerini dokunulamaz bir ulusal gelenek olarak sayıyor.