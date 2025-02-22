Berlin’in Mitte ilçesindeki Friedrichstrasse Metro İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik Neonazi grubu, Merkez Tren İstasyonu’na doğru yürüyüş yaptı.

Göstericiler, ellerinde Alman bayrakları taşıyarak, üzerinde “Mülteciler hoş gelmedi. Ailelerinizi evinize götürün” yazılı pankartlar açtı. Aşırı sağcı eylemciler, "Almanya’yı sevmeyen terk etsin" ve "Sizin çocuklarınız AfD’yi seçecek" gibi ırkçı sloganlar attı.

Gösteri boyunca, polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Eyleme karşı olan sol gruplar ise Neonazilerin yürüyüşünü engellemek amacıyla yürüyüş güzergahında oturma eylemi gerçekleştirdi. Ancak polis, oturma eylemi yapanlara sert müdahalede bulundu. Bu müdahale sırasında, karşıt göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Karşıt gösterilere katılanların sayısının ise 1000’den fazla olduğu bildirildi. Gösteri sonunda Neonazi grubu, polis eşliğinde Merkez Tren İstasyonu’na yönelerek banliyö trenine binip bölgeden ayrıldı.

Olay, Berlin’deki aşırı sağcı ve sol görüşlü gruplar arasında gerginliğe yol açarken, şehrin güvenlik güçleri büyük bir hazırlık ve müdahale ile olayı kontrol altına aldı. Hem Neonazi eylemcilerin hem de karşıt grupların gösterileri, Almanya’daki toplumsal kutuplaşmanın bir yansıması olarak dikkat çekti.