Almanya’nın Stuttgart kentinde 21 Temmuz’dan bu yana kayıp olan ve bu ayın başında bir köprünün altındaki bavulda cesedi bulunan 40 yaşındaki Gülşah isimli Türk kadının katil zanlısı yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Stuttgart Polisi’nin ilanlar dağıtarak ve medya aracılığıyla aradığı şüpheliye, televizyon programı XY yayınlanmadan hemen önce ulaşıldığı açıklandı. 51 yaşındaki zanlının Türkiye’den geldiği belirtildi. Cesedin bulunduğu bölge yakınlarında yaşayanların uzun süredir kötü kokudan şikâyet ettiği, bu kokunun Gülşah’ın çürümüş bedeninden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Stuttgart’ta yaşayan Gülşah’ın son dönemde uyuşturucu kullanan ve evsiz gruplarla birlikte olduğu, sabit bir ikametgâhının bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca bir süredir uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle metadon programına katıldığı bildirildi.

40 yaşındaki Gülşah’ın cesedi, bej-kahverengi desenli tekerlekli bir bavulun içinde bulunmuştu. Cinayeti çözmek amacıyla “Valiz” adı verilen 44 kişilik özel bir ekip kurulmuştu.