Almanya’nın Gelsenkirchen kentindeki Türk Medya Zirvesi, Türk ve Alman milletvekillerinin de katılımı ile düzenlendi. Organizasyonda İstiklal Marşı krizi yaşandı. İstiklal Marşı okunmadı, saygı duruşunda bulunulmadı. Kürsüye çıkan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, salonda bulunanları Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşuna davet etti.

‘ART NİYET YOK’

İstiklal Marşı’nın okunmasını da sağladı. Törende eski İYİ Partili yeni AKP’li Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş de yer aldı. Sosyal medyada gündem olan Ali Öztunç SÖZCÜ’ye “Bir organizasyon eksikliği yaşandı. Art niyet yok, eksiklik var. Atatürk bütün dünyada bizim değerimizdir” dedi.