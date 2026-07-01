Samsun'da düzenlenen bir festivale katılan Almanya vatandaşı bir kadın, etkinlik alanında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Katılımcı, alandaki yoğun kalabalığa rağmen insanların müzik eşliğinde eğlenmediğini öne sürdü.

GURBETÇİ GENÇ FESTİVAL ALANINDA NELERİ ELEŞTİRDİ?

Etkinlik alanını gezerek durumu aktaran kadın, paylaştığı videoda "Eğlencesini yitiren ülke" ifadesini kullandı. Alanda DJ seti kurulmuş olmasına rağmen kendisinden başka kimsenin dans etmediğini belirten katılımcı, çevredekilerin sadece oturup sohbet ettiğini dile getirdi.

Festivaldeki atmosferi eleştirmeye devam eden genç kadın, katılımcıların müzik dinlemek yerine çay, çorba ve çekirdek eşliğinde vakit geçirmeyi tercih ettiğini savundu. Bu gözlemlerini aktardığı video, kısa süre içinde dijital platformlarda yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

SOSYAL MEDYADA HANGİ TARTIŞMALAR BAŞLADI?

Yayımlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanıcıların bir kısmı alandaki hareketsizliğe yönelik eleştirilere hak verirken, diğer bir kısım ise festivallerdeki eğlence ve sosyalleşme kültürünün kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini savundu.