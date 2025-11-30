Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Berlin ziyareti, resmi açıklamalar dışında renkli anlara sahne oldu. Berlin’de Hakan Fidan’ı ağırlayan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’yi, güvenli bir stratejik ortak olarak niteledi. Ancak, dün akşam 17.00 sıralarında Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Almanca altyazılı video ile Ankara’ya, „Bizde en üstteki liderin binası bile meclisten yüksek olamaz“ diyerek, „ince mesajla bir gönderme“ vardı.

KARŞILIKLİ İYİ NİYET MESAJI

Türkiye’nin NATO’da hep güvenilir bir ortak olduğunu, ayrıca ülkedeki 3 milyon Türk’ün önemli bir bağ kurduğunu belirten Wadephul, Türkiye’nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) programına katılması için çalışacaklarını söyledi. Hakan Fidan ise, 10 yılı aşkın süredir siyasi gerilimler nedeniyle yapılamayan Almanya- Türkiye Stratejik Diyalog Toplantısı’nın 2026 yılında yapılacağını duyurdu. Karşılıklı iyi niyet açıklamalarının ardından ziyaret bitti ve Hakan Fidan, Berlin’deki Türk gazetecilerle fotoğraf çektirip Türkiye’ye döndü.

İNGİLİZCE SÖZLÜ, ALMANCA YAZILI

Cumartesi akşama saat 17.00 sıralarında Alman Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın karşılanma ve Bakanlığı gezdirme görüntülerini yayınladı. İngilizce yapılan karşılama ve tanıtımda Almanca alt yazı kullanıldı ve her iki bakanın göğsünde ülkelerinin bayrakları yer aldı.

Alman Bakan Wadephul, bakanlıkların ve siyasi alanların herkese açık olduğunu, bu yüzden bol bol cam kullanıldığını belirtirken, Berlin’deki siyasi yapıları tanıtmaya başladı. Meclis binasında 80 yıl önce Sovyet Bayrağı olduğunu, şimdi ise yerinde AB Bayrağı dalgalandığını belirten Alman Bakan'a, Fidan, "Kısa sürede önemli bir gelişme" diye cevap verdi.

İŞTE O DİYALOG

Ve ardından Alman Bakan, Berlin'de siyasetin merkezini sırasıyla şöyle tanıttı:

"Burası Başbakanlık. Şef (Başbakan Merz) orada oturuyor. Burası Alman Meclisi. Başbakanlık Binası’nın yüksekliği, Meclis binasından büyük olamaz. Bu çok önemlidir."

Bu sözlere Bakan Fidan ise gülerek cevap verdi.