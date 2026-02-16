Almanya’da görülen bir davada verilen ve emsal niteliği taşıyan mahkeme kararı, Türkiye’de evi bulunan kişilerin sosyal yardım hakkına ilişkin önemli bir tartışmaya açıklık getirdi. Mahkeme, Türkiye’de taşınmazı olan bir kişinin, koşulların sağlanması halinde Almanya’da sosyal yardım alabileceğine hükmetti.

Kararda, yurtdışındaki bir taşınmazın sosyal yardım hakkını otomatik olarak ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Hakimler, davaya konu olan kişinin Türkiye’deki evinin Almanya’daki yaşamını finanse edecek düzeyde gelir sağlamadığını dikkate alarak sosyal yardımın kesilemeyeceğine karar verdi.

YURT DIŞINDA MÜLK SAHİBİ OLMAK TEK BAŞINA

Artı33'de yer alan habere göre, Mahkeme, özellikle taşınmazın fiilen kullanılıp kullanılmadığı, gelir getirip getirmediği ve kişinin genel mali durumu gibi kriterlerin belirleyici olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, yurtdışında mülk sahibi olmanın tek başına sosyal yardım almaya engel oluşturmadığı açıkça belirtildi.

Uzmanlar, söz konusu emsal kararın Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de evi bulunan binlerce kişi için önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade ediyor. Kararın, sosyal yardım başvurularında her dosyanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğu ve uzun süredir tartışılan belirsizlikleri büyük ölçüde giderdiği değerlendiriliyor.