Alman Ekonomi Bakanı Habeck'dan Trump'ın gümrük vergileri ABD için bir bumerang'a dönebilir değerlendirmesi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD'nin ithal ettiği tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük tarifelerinin yüksek enflasyon ile bir "bumeranga" dönüşebileceğini savundu.

Habeck, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesini değerlendirdi.

Trump'ın yeni açıkladığı gümrük vergilerinin yıkıcı sonuçlarına dikkati çeken Habeck, söz konusu vergilerin Avrupa'nın yanı sıra ABD ekonomisine ve uluslararası ticarete de zarar vereceğini ifade etti.

Habeck, söz konusu geniş kapsamlı tariflerin Trump'ın dediği gibi ABD'li tüketiciler için "kurtuluş günü" değil, "enflasyon günü" olacağını belirterek, "ABD'nin tarife çılgınlığı, ülkeleri resesyona sürükleyebilecek ve dünya çapında büyük hasara yol açabilecek bir sarmalı tetikleyebilir. Pek çok insan için korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Habeck, ABD ile gümrük tarife anlaşmazlığında "her zaman müzakere" için mücadele ettiklerini, çatışma istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun ABD ile müzakere edilmiş bir çözüm için çaba göstermeye devam etmesi iyi bir şey. Bunun için hala biraz zaman var. Ancak ABD müzakere edilmiş bir çözüm istemezse, AB dengeli, net ve kararlı bir yanıt verecektir. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Komisyon Başkanı'nın net tavrını destekliyorum. Birleşik bir AB olarak hareket etmemiz çok önemlidir. Avrupa'nın gücü bizim gücümüzdür. Dünyanın en büyük tek pazarına sahibiz. Bu gücü kullanmalıyız."

TİCARET SAVAŞI DAHA GENİŞ ÇAPLI MI OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler kamyonetleri, motorları, lityum pilleri ve lastikler ve amortisörler gibi diğer parçaları da etkileyecek.

Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı tedbirler açıkladı.

Trump gümrük vergileriyle ABD'nin süregelen ticaret açığıyla mücadele etmeyi ve gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Ekonomistler gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği, resesyon riskini arttırabileceği ve ortalama bir ABD'li ailenin yaşam maliyetini binlerce dolar arttırabileceği uyarısında bulundu.