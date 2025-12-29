Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve heyetini taşıyan uçak 23 Aralık’ta Ankara’da düşmüştü. Uçağa ait kara kutu bulunduktan sonra inceleme için Fransa’ya gönderilmek istense de Almanya’ya gitti. Almanya “teknik yetersizlik” gerekçesiyle incelemeyi kabul etmedi. Süreç için sıradaki ülke İngiltere oldu. Almanya, Falcon 50 tipi uçağın kara kutularını inceleyemeyeceğini bildirirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 26 Aralık’ta yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

'İRTİBAT KURULDU'



Bakan Yılmaz Tunç, “Tarafsız bir ülkede tespiti gerekiyor. Bu anlamda Almanya ile irtibat kuruldu. Kara kutu incelenecek” demişti. Türkiye ve Libya resmi oy birliğiyle İngiltere’nin tarafsız ülke olarak seçildiği bildirildi. İngiltere’nin inceleme yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.



Ayrıca adli tıp birimlerinde yapılan DNA analizlerinin tamamlandığı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerle yapılan eşleştirmeler sonucunda kesinleştirildiği açıklandı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden mürettebat arasında iki Fransız vatandaşının bulunduğunu diplomatik kaynaklarca doğrulandı.

Kaza ardından yapılan DNA testleri ile cenazeler cumartesi günü Libya’ya gönderilmişti. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve askeri heyeti için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Libya’da düzenlenen törene katıldı. Bayraktaroğlu, törenin ardından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi.