Almanya her yıl olduğu gibi 2026 yılında da nitelikli işçi alımına devam edeceğini duyurdu. Anlaşmalı iş ve işçi bulma sitelerinde yayınlanan ilanlara göre istihdam edilecek meslekler belirlendi. Gerekli şartları yerine getirenler başvuruları onaylandığı takdirde Almanya'da çalışmaya hak kazanacak.

50 BİN ÇALIŞAN İHTİYACI

Almanya nitelikli işçi alımı kapsamında ihtiyaç duyulan işkolları da açıklandı. Belirtilen duyurulara göre Almanya'nın en çok istihdam eksiği bulunan mesleklerinden biri sağlıkta uzmanlık. Almanya 50 bin uzman sağlık çalışanı istihdam etmeyi planlıyor. özellikle uzman hemşire alımı başvurusu dikkat çekiyor. Uzman hemşire maaşları ise 45.000 - 60.000 Euro aralığında değişiyor.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Almanya tarafından nitelikli işçi ihtiyacının en yüksek olduğu meslekler açıklandı. İşte Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan nitelikli işler ve iş tanımları:

Uzman Hemşire: Almanya'da en geniş ihtiyaç hasta bakımı ve yaşlı bakımı için çalışacak uzman hemşirelerin bulunması.

Fizyoterapist: Spor yaralanmaları, nörolojik ve ortopedik rahatsızlıklar gibi sorunlar üzerinde çalışmak üzere fizyoterapist ihtiyacı da oldukça yüksek.

Yazılım Geliştirici: Almanya özellikle yapay zeka, bulut bilişim sistemleri ve siber güvenlik alanlarında çalışacak yazılım geliştiriciler arıyor.

Makine Mühendisi: Otomotiv, üretim ve enerji sektörlerinde istihdam edilmek üzere makine mühendisi ihtiyacı da devam ediyor.

GEREKLİ BELGELER VE SÜREÇ

Almanya'da çalışma vizesi almak için Almanca biliyor olmak gerekiyor. B1 seviye Almanca bilen bireyler nitelikli işler için istihdam edilecek. Almanya'da çalışma vizesi almak için gerekli belgeler ve sürecin işleyişi ise şu şekilde:

BELGELER

- Pasaport

- Biyometrik fotoğraf

- İş sözleşmesi

- Diploma ve denklik belgesi

- Sağlık sigortası

- Sabıka kaydı

SÜREÇ

Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra Alman Konsolosluğu'na başvurunuzu iletip çalışma izninizin ve çalışma davetinizin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Bu süreçte dil mülakatı ve gerekli diğer mülakat süreçlerini tamamlayarak Almanya'da nitelikli işlerde çalışmaya uygun olduğunuza dair onayınızı alabilirsiniz.