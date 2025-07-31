Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözüm için yürütülen müzakerelerin sonunda gerçekleşeceğini ve bu sürecin "şimdi başlaması gerektiğini" ifade etti.

Wadephul, İsrail'e "Berlin'in “tek taraflı adımlara” yanıt vereceği" uyarısında bulundu. İsrail'in Avrupa Birliği'ndeki en büyük destekçisi olan Almanya, ilk kez Filistin'i tanımaya hazırlandığını ifade etti.

ZİYARETTEN ÖNCE KONUŞTU

Perşembe günü İsrail ve Filistin topraklarına yapacağı ziyaretten kısa süre önce yayınladığı açıklamada, “Müzakerelerle ulaşılan iki devletli çözüm, her iki tarafın insanlarına barış, güvenlik ve onurlu bir yaşam sunabilecek tek yoldur” dedi.

Dışişleri Bakanı, “Almanya için Filistin devletinin tanınması, bu sürecin sonunda gerçekleşecek bir adımdır. Ancak bu süreç şimdi başlamalıdır" diye konuştu.

Almanya, diğer Avrupa ülkeleri olan Fransa, İrlanda, İspanya'nın yolundan giderek Filistin'i tanıyacaklarının sinyalini verdi. Bugün Kanada da Filistin'i tanımış ve kısa süre içinde Trump tarafından tehdit edilmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail'in Devlet haber kanalı Kanal 12, Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı'yla görüşeceğini duyurdu.