Alman kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan 15 kişilik askeri birlik, Danimarka’nın daveti üzerine NATO ülkeleri tarafından yürütülen keşif görevi kapsamında cuma günü Grönland’a ulaşmıştı. Görevin, bölgede tatbikat faaliyetleri yürütmek ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek eğitim ile olası konuşlanma seçeneklerini değerlendirmek amacı taşıdığı belirtilmişti. Söz konusu askeri konuşlandırmanın, çarşamba günü Washington’da Danimarka, Grönland ve ABD dışişleri bakanları arasında yapılan ancak sonuçsuz kalan görüşmenin ardından hayata geçirildiği ifade edilmişti. TRUMP'TAN VERGİ SOPASI ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin Grönland’a asker göndermesine tepki olarak Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurup, bu oranın Haziran’da yüzde 25’e çıkabileceğini söyledi. Bild'in haberine göre Trump'ın vergi tehdidi sonrası Almanya Grönland’a gönderdiği 15 kişilik askeri birliğini geri çağırdı. Avrupa liderleri transatlantik ilişkilerde diyalog çağrısı yapmayı sürdürüyor.

