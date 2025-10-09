Almanya'da 2024 Haziran ayında başlayan, "Uyum sağlamış ve geliri olan yabancıya 3 yılda hızlı- turbo vatandaşlık" yasası değişti. Halkın tepkisini çeken yasayla ilgili yapılan oylamada koalisyon ortakları Hıristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokrat Patti anlaştı ve uygulama, geriye dönük olarak kaldırıldı. Sıra, yardımların kesilmesine geldi.

TÜRKLER BEKLEMEYE ALINDI

Aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu binlerce kişinin başvurusu ise "beklemeye" alındı. Vatandaşlık işlemleri, yasal vatandaşlığa geçiş süreci olan 5 yılın dolmasının ardından gündeme alınacak.

VATANDAŞLIKTA REKOR KIRMIŞLARDI

Çifte vatandaşlığı öngören ve süreyi 5 yıla indiren Yeni vatandaşlık yasasının ardından, 292 bin yabancı Alman vatandaşlığına geçerek bir rekor kırmıştı. Ülkeye yeni gelen çok sayıda Türk de bundan yararlanmıştı.

YARDIMLAR DA KESİLİYOR

Kaçak göçün cazibesini kırmak isteyen ve yılda 50 milyar Euro "halk parası" adı altında yardım dağıtan Alman hükümeti, şimdi bunun şartlarını da değiştirmek istiyor. Daha önce, ilticası kabul edilmeyenlere ve beklemede olanlara yardımları kesen hükümet, şimdi belirtilen işi beğenmeyenlere, çalışmayanlara, müzmin yardım muhtaçlarına da yardımları kesecek. Hükümet ortakları arasındaki tartışmanın iki gün içinde bir sonuca varması bekleniyor.