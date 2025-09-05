2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Almanya, Slovakya karşısında 2-0 ile şok bir yenilgi yaşadı. Bratislava'da oynanan maçta galibiyet gollerini 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec attı.

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, kadro seçimi konusunda pişmanlığını dile getirdi.

'HER ŞEYİNİ VERECEK OYUNCULAR LAZIM'

Nagelsmann karşılaşmanın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, "2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İ KÜÇÜMSEDİ

Almanya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leroy Sane, Galatasaray'a transferi sonrasında aday kadroya davet edilmemişti. Nagelsmann, Sane'yi kadroya çağırmama sebebini ise "Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday." ifadeleri ile açıklamıştı.

Almanya'nın Slovakya'ya mağlup olduğu karşılaşmada Slovakya'nın savunma tandemini Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Satka ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar oluşturdu.

Julian Nagelsmann’ın Almanya’sı oynadığı son 3 maçta üst üste mağlup oldu. (2-0 Slovakya, 0-2 Fransa, 1-2 Portekiz)