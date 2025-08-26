Almanya Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Alex Mumbru, hastaneye kaldırıldı. Almanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının önlem amaçlı dün Finlandiya'nın Tampere kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Hastanede yatarak tedavi görüyor ve şu anda kendini önemli ölçüde daha iyi hissediyor. Mumbru'nun takıma ne zaman dönebileceği henüz belli değil." denildi.

Açıklamada ayrıca, 27 Ağustos Çarşamba günü Karadağ'a karşı oynanacak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında, yardımcı antrenör Alan Ibrahimagic'in takımın başında olacağı ifade edildi.