Almanya, tabuları yıkan mali reformlarıyla yarattığı finansal gücün bir kısmını, ülkeyi geleceğe daha hazır hale getirecek ek altyapı yatırımlarına yönlendirmek yerine, günlük harcamalarını desteklemek için kullanıyor.

Başbakan Friedrich Merz'in borç freni reformu ve oluşturulan bütçe dışı dev altyapı fonunun, ekonomiyi canlandırmak ve orduyu güçlendirmek için yüz milyarlarca euroluk yatırımı serbest bırakacağı öngörülmüştü.

Almanya'nın bir harcama kuralı, temel bütçenin %10'unun uzun vadeli yatırımlara ayrılmasını ve altyapı fonuyla finanse edilen projelerin de buna ek olmasını şart koşuyor.

Ancak, düşünce kuruluşları ve muhalefet partileri tarafından yapılan 2025 bütçe incelemeleri ve Reuters'ın öneriler üzerine kendi analizi, Merz'in selefleri tarafından hazırlanan bütçeyle karşılaştırıldığında bunun gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.