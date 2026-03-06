Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında tırmanan gerilimin ardından seyahat uyarılarını güncelledi. 4 Mart’ta yayımlanan resmi açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun dinamik yapısına dikkat çekilerek, popüler turizm destinasyonlarını da kapsayan geniş kapsamlı risk uyarıları yapıldı.

Özellikle sivil havacılığı etkileyen gelişmeler nedeniyle Dubai gibi önemli aktarma merkezlerinde aksamalar yaşanıyor. Bölgedeki hava sahasının kısmen kapatılması, uluslararası uçuşlarda gecikmelere ve yolcuların havalimanlarında beklemesine neden oluyor.

UYARI YAPILAN ÜLKELER

Almanya, vatandaşlarına yönelik yayımladığı güvenlik notunda şu ülkeleri listeye dahil etti:

- Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai dahil), Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan.

- İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, İran ve Yemen.

TÜRKİYE'NİN DOĞRU SINIRLARI İÇİN UYARI YAPILDI

Türkiye genelinde kapsamlı bir seyahat uyarısı bulunmazken, dışişleri rehberinde sınır bölgeleri için özel bir parantez açıldı. Almanya, Türkiye’nin İran, Irak ve Suriye sınır hattındaki illerine yönelik "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması" tavsiyesinde bulundu.

Dikkat Edilmesi Gereken İller:

Ağrı, Iğdır ve Van

Şanlıurfa ve Mardin

Şırnak ve Hakkari