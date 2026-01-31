Almanya bir yandan kaçak göçü önledi, diğer yandan da sınırdışı işlemlerine gaz verdi. Ülkeye kaçak gelen göçmen sayısı, bir yıl öncekine göre yüzde 70 düştü. Sınır dışı işlemleri ise yüzde 300 oranında arttı.

2025’te 2 bin 207 Türk, Türkiye’ye geri gönderildi. Bu, bir önceki yıla göre iki katından fazla, 2023’e oranla üç kata yakın bir sayı. Türkiye’nin talebi üzerine toplu olarak değil, tek tek Türkiye uçuşlarına bindirilen kaçaklar, ellerinde “Kendi isteğimle dönüyorum“ yazılı kağıtlarla anavatana ulaşıyor. İsteğiyle dönmeyenlere ileride bir daha Almanya’ya giriş hakkı tanınmıyor. Sırada 43 bin 952 Türk daha var.

Alman Göç ve İltica Dairesi’nin raporuna göre 2025’te Almanya’ya, kaçak yollarla giren Türk vatandaşı sayısı 14 bin 686 oldu.