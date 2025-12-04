Strasbourg yönetimi, dün akşam yaptığı açıklamada kararın oyuncunun son haftalarda kulübün "değer ve beklentilerine uygun davranmaması" nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emmanuel, kulübümüz için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Tek maçlık disiplin cezasının ardından kadroya geri dönecektir."

Takım, hafta sonunda Ligue 1'de Toulouse'a konuk olacak. Ardından Strasbourg, 11 Aralık'ta UEFA Konferans Ligi'nde Aberdeen ile karşılaşacak.

BU ÇIKIŞI KADRO DIŞI SEBEBİ OLDU

22 yaşındaki Nijerya asıllı Hollandalı forvet, geçen ay Lille karşısında attığı iki gol sonrası verdiği maç sonu röportajında sezonun en zorlu maçlarında forma giymemesine gönderme yaparak, "PSG ve Monaco'ya karşı oynamadım. Belki de bu yüzden kazanamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkışın kulüpte rahatsızlık yarattığı ve kadro dışı kararına giden süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

"STRASBOURG'U ALMANYA'DA SANIYORDUM"

Bahsi geçen sıra dışı ifadeler Emegha'nın ilk çıkışı değil. Fransız ekibine ilk transfer olduğu dönemde Hollanda basınına verdiği bir röportajda "Strasbourg'a transfer olduğum dönemde kulübün Almanya'da olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullanmış ve Fransa'da büyük yankı uyandırmıştı.

Öte yandan gelecek sezon Chelsea'ye transferi kesinleştirilen genç santrfor, kulübüyle adeta esiyor. Ligue 1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları olmak üzere toplam 11 karşılaşmada süre alan Emegha, 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro olarak gösteriliyor.