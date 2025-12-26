Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Andre Berghegger, yalnızlıkla mücadele için sosyal altyapıya daha fazla yatırım yapılmasını ve en az 500 milyon avroluk bir federal fon kurulmasını istedi.

Funke medya grubuna konuşan Berghegger, “Yalnızlıkla mücadele, kaynak yokluğu yüzünden başarısız olmamalı. Belediyelere çok daha yüksek mali destekle birlikte, sosyal izolasyonu hedefleyen güçlü bir federal ve eyalet programına ihtiyaç var” dedi.

Berghegger, yalnızlığın ilk görünür olduğu yerin belediyeler olduğunu, aynı zamanda en etkili çözümün de yerelde üretilebileceğini söyledi.

Kütüphaneler ve yetişkin eğitim merkezleri gibi buluşma alanlarının uzun aralar olmadan açık tutulmasını savundu.

“Bu mekânlar insanlar için hem paylaşım alanı hem de yaşam boyu öğrenme noktası” dedi. Yalnızlığın sadece yaşlılarla sınırlı olmadığını, kuşaklar arası bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Finansmanın AB kaynaklarıyla, federal bütçe fazlalarıyla ya da farklı bütçeler içinde kaynak aktarımıyla karşılanabileceğini söyledi.

Son istatistiklere göre Almanya’daki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 25’i ağır yalnızlık yaşıyor.