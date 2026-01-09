Yoğun kar yağışı, şiddetli tipi, eksi 18 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle, Almanya’nın kuzeyinde "sokağa çıkmayın" uyarılarını getirdi.

Elli adı verilen soğuk hava dalgası Almanya’nın kuzeyini esir aldı. Hamburg, Hannover (Aşağı Saksonya), Berlin, Dresden ve bu bölgeleri kaplayan bütün kuzeyde aşırı soğuk hava hakim.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, UÇAKLAR KALKAMADI

Birçok yerde okullar tatil edildi. Uçaklar kalkmıyor ve havaalanları kilit. Otobanlar ise buzlanma ve aşırı kar yağışı nedeniyle tam kullanılamıyor, kazalar yaşanıyor.

Aşırı rüzgar nedeniyle ülkenin tümünde, sokağa çıkanların dikkatli olması istendi.

KUZEYDEN GÜNEYE KAR VE TİPİ

Dortmund’a giden otoban kapandı. Birçok yerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı ve 20 cm yeni kar bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya’nın yüksek bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Bugün ve yarın sert rüzgarlarla birlikte tipinin devam etmesi bekleniyor.

Kuzeye giden birçok tren seferi iptal edildi. Sadece Kuzey ve Doğu Almanya değil, güney Almanya’nın birçok bölgesinde de benzer hava koşulları var. Bavyera’nın Mellrichstadt kesimindeki A71 otobanı kapandı. Birçok araç mahsur kaldı.