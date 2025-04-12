112 Acil Çağrı Merkezine yönelik artan asılsız ihbarlara karşı yeni adım atılıyor. Bundan sonra 112'yi boş yere meşgul edenlere 15 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'nin sunduğu teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle gereksiz sohbet etmeye çalışan ve çalışanları işinden alıkoyan kişilere ilgili valiliklerce, 1.500 lira para cezası verilecek.

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi hâlinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.