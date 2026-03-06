Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

LEBRON JAMES'TEN BİR REKOR DAHA

Öte yandan Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 120-113 yenildiği maçta LeBron James, rekor kırdı.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada 16 sayı kaydeden Lakers'ın yıldızı James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu.

Bu rekor, daha önce 15 bin 837 isabetli şutla Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.